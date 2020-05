Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie autorisera les déplacements internationaux dès le 3 juin Reuters • 16/05/2020 à 04:01









ROME, 16 mai (Reuters) - Le gouvernement italien a approuvé samedi un décret autorisant les voyages à destination et en provenance de l'étranger à partir du 3 juin. Le gouvernement permettra aussi les déplacements dans le pays à partir de la même date. Le Premier ministre Giuseppe Conte a insisté sur un retour graduel à la normale afin d'éviter une deuxième vague de contagion. Les commerces devraient rouvrir le 18 mai et le gouvernement a estimé que les déplacements à l'intérieur des régions seraient à nouveau possible le même jour, ce qui permettrait aux habitants de rendre visite à leurs proches. Les régions peuvent relancer tous les secteurs de l'économies tant que les protocoles sanitaires sont respectés. (Angelo Amante; version française Camille Raynaud)

