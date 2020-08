Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran ferme un journal mettant en doute le bilan officiel Reuters • 10/08/2020 à 17:12









DUBAI, 10 août (Reuters) - Un journal iranien, le Jahan-e Sanat, a été fermé lundi par les autorités après la publication d'une interview d'un expert sanitaire selon qui le bilan de l'épidémie de coronavirus dans la République islamique pourrait être vingt fois plus lourd que les chiffres officiels. "Le Jahan-e Sanat a été fermé aujourd'hui pour avoir publié une interview dimanche", a déclaré le rédacteur en chef du quotidien, Mohammadreza Saadi, à l'agence de presse Irna. L'expert interviewé dimanche, un ancien membre de l'équipe de lutte contre l'épidémie, Mohammadreza Mahboubfar, avait déclaré notamment: "Les chiffres annoncés par les autorités sur les cas et les morts dus au coronavirus représentent seulement 5% du véritable bilan." Selon Mahboubfar, un épidémiologiste, le virus a été détecté dès janvier par les autorités alors que les premières infections et les premiers décès ont été annoncés le 19 février. Ces propos ont été rejetés par le ministère de la Santé. Dans un rapport publié en avril, un centre de recherche lié au Parlement iranien avait laissé entendre que le vrai bilan de l'épidémie pourrait être deux fois supérieur au bilan officiel diffusé par le ministère de la Santé. Le bilan officiel de l'épidémie en Iran s'établit actuellement à 18.616 morts et 378.844 cas de contamination. (Parisa Hafezi; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

