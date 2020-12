Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne limite à 10 personnes les réunions de fin d'année Reuters • 02/12/2020 à 20:09









MADRID, 2 décembre (Reuters) - Le gouvernement espagnol et les autorités régionales sont convenus mercredi de limiter à dix le nombre de personnes autorisées à se réunir dans un même foyer pour les fêtes de fin d'année, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé, Salvador Illa. L'accord marque un léger assouplissement par rapport aux restrictions actuellement en vigueur, qui plafonnent à six personnes les réunions privées, sauf dans certaines régions qui ont fixé leurs propres règles. Le couvre-feu nocturne sera également retardé, de 23h00 actuellement à 01h30 du matin, pendant les réveillons des 24 et 31 décembre. Les déplacements entre régions resteront interdits entre le 23 décembre et le 6 janvier, a précisé Salvador Illa lors d'une conférence de presse. "Pour résumer, ce Noël, on reste à la maison", a déclaré le ministre de la Santé. (Belen Carreno; version française Jean-Stéphane Brosse)

