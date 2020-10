Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Australie rouvre ses frontières aux Néo-Zélandais Reuters • 02/10/2020 à 07:19









SYDNEY, 2 octobre (Reuters) - A partir du 16 octobre, l'Australie permettra aux ressortissants néo-zélandais d'entrer sur son territoire sans avoir à se soumettre à une quarantaine pour cause de coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre adjoint Michael McCormack. En mars, l'Australie avait fermé ses frontières à toutes les personnes ne résidant pas en Australie ou n'étant pas des ressortissants australiens afin d'enrayer la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Michael McCormack a précisé que les ressortissants néo-zélandais seraient autorisés à se rendre dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays, et dans le Territoire du Nord, à partir du 16 octobre. Les voyageurs n'auront pas à se soumettre à une quarantaine de deux semaines, contrairement aux voyageurs australiens revenant de l'étranger. La Nouvelle-Zélande a éradiqué de fait le Covid-19, réduisant le risque de nouvelles contaminations en Australie. Sa Première ministre, Jacinda Ardern, a fait savoir que la réouverture des frontières aux Australiens n'était pas encore d'actualité. (Colin Packham; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

