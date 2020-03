Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Argentine à son tour en quarantaine Reuters • 20/03/2020 à 07:48









BUENOS AIRES, 20 mars (Reuters) - Le président argentin Alberto Fernandez a annoncé jeudi la mise en quarantaine à domicile de l'ensemble de la population pour enrayer la propagation du coronavirus. La mesure, qui autorise les sorties pour des raisons alimentaires ou médicales, est entrée en vigueur à minuit et le restera jusqu'au 31 mars. Les forces de l'ordre veilleront à ce qu'elle soit respectée, a souligné le chef de l'Etat dans une allocution télévisée. "Il est temps pour nous de comprendre qu'il faut veiller à la santé des Argentins. Nous avons pris cette mesure en nous efforçant de minimiser autant que possible les conséquences économiques", a-t-il expliqué. L'Argentine, qui avait déjà fermé ses frontières pour 15 jours et suspendu pour un mois les vols en provenance des pays les plus touchés, compte officiellement 128 cas de coronavirus et trois décès. (Nicolas Misculin, version française Jean-Philippe Lefief)

