Coronavirus-L'Arabie saoudite va assouplir les restrictions

LE CAIRE, 26 mai (Reuters) - L'Arabie saoudite va débuter cette semaine un assouplissement progressif des mesures destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus, instaurées il y a plus de deux mois, avec en premier lieu la levée de restrictions de déplacement, a rapporté mardi la presse officielle. Les restrictions mises en place face à la crise sanitaire seront levées en trois temps, jusqu'à un déconfinement total le 21 juin - à l'exception de La Mecque. Les pèlerinages restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Au cours de la première phase, qui débutera jeudi, le couvre-feu sera réduit et seulement en vigueur de 15h00 à 06h00 dans l'ensemble du pays. Les déplacements entre régions seront autorisés, de même que la réouverture de certaines boutiques dont les centres commerciaux. Le royaume wahhabite a enregistré 74.795 cas de contamination au coronavirus, dont 399 cas mortels. Plus de 2.000 nouvelles infections sont signalées quotidiennement. (Hesham Abdul Khalek; version française Jean Terzian)

