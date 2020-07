Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne va tester les personnes revenant de pays à risque Reuters • 24/07/2020 à 15:23









BERLIN, 24 juillet (Reuters) - Les ministres de la Santé des Lander allemands ont convenu vendredi d'imposer aux personnes revenant de pays jugés à haut risque un dépistage à l'aéroport ou un placement en quarantaine dans le but de prévenir une nouvelle vague d'infections. Toute personne dont le résultat du test sera positif devra être mis quarantaine pendant deux semaines, a déclaré la ministre de la santé de Berlin, Dilek Kalyci, à l'issue d'une réunion avec les ministres. (Caroline Copley, version française Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

