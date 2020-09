Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne octroie 627 mlns d'euros à BioNTech et CureVac Reuters • 15/09/2020 à 17:27









par Caroline Copley et Thomas Seythal BERLIN, 15 septembre (Reuters) - L'Allemagne a annoncé mardi le déblocage d'une aide totale de 627 millions d'euros aux groupes de biotechnologie BioNTech BNTX.O 22UAy.F et CureVac afin d'accélérer les recherches sur un vaccin contre le Covid-19. Mettant en garde contre la tentation de "prendre des raccourcis risqués" pour des raisons politiques, la ministre de la Recherche Anja Karliczek a souligné que la sécurité devait rester la priorité absolue pour garantir que les vaccins seront acceptés par une large partie de la population. Karliczek a dit ne pas s'attendre à voir un vaccin disponible avant le milieu de l'an prochain. Elle a ajouté que le financement octroyé à BioNTech et CureVac, qui font partie des principaux développeurs de traitements expérimentaux contre le Covid-19 basés sur la technologie "ARNm" (acide ribonucléique-messager), serait dépendant de la réalisation de certaines étapes. BioNTech a obtenu 375 millions d'euros et CureVac 252 millions, après avoir sollicité une aide de Berlin en juillet dernier. Le ministère a annoncé être toujours en discussions concernant un troisième groupe, IDT Biologika, qui produit des vaccins pour d'autres groupes pharmaceutiques et travaille sur son propre vaccin dit à vecteur viral. L'Allemagne a déjà sécurisé plus de 54 millions de doses du candidat vaccin d'AstraZeneca AZN.L , le ministre de la Santé Jens Spahn déclarant qu'il était important de posséder un large éventail de vaccins pour assurer l'approvisionnement de sa population. Le pays a aussi contribué au financement des recherches de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, et Spahn a ajouté qu'une décision devrait être prise cette semaine quant à la contribution du pays au plan mondial d'allocations de vaccins COVAX, codirigé par l'OMS, visant à faciliter l'achat de doses et à s'assurer leur répartition équitable. (version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +2.77% BIONTECH SP ADS NASDAQ +0.62% PFIZER NYSE -0.53%