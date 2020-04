Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Algérie assouplit le couvre-feu pour le ramadan Reuters • 24/04/2020 à 02:04









ALGER, 24 avril (Reuters) - L'Algérie va assouplir à compter de ce vendredi, pour le mois du ramadan, les restrictions imposées face à l'épidémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les services du Premier ministre, indiquant que le couvre-feu nocturne allait être raccourci et le confinement total instauré près de la capitale Alger levé. Dans un communiqué, ils ont fait savoir que le confinement total décidé pour la province de Blida, au sud de la capitale, serait remplacé par un couvre-feu de 14h00 à 07h00. Le couvre-feu de 15h00 à 07h00 qui était en vigueur dans neuf provinces dont Alger va être raccourci, de 17h00 à 07h00. "Le gouvernement réitère son appel pour que les citoyens demeurent vigilants", est-il écrit dans le communiqué. "Modifier ou maintenir les mesures de confinement dépendra de l'évolution de la situation épidémiologique". Quelque 3.000 cas de contamination ont été confirmés dans le pays, dont 407 mortels. (Hamid Ould Ahmed; version française Jean Terzian)

