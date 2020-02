Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-KLM compte réduire certains postes budgétaires - ANP Reuters • 26/02/2020 à 13:20









(Ajoute citation, Lufthansa) AMSTERDAM, 26 février (Reuters) - La compagnie KLM, branche néerlandaise du groupe Air France-KLM AIRF.PA , a l'intention de réduire certains postes budgétaires face au ralentissement de ses activités entraîné par l'épidémie de coronavirus, rapporte mercredi l'agence de presse ANP. Ces économies affecteront des investissements non stratégiques, dans l'informatique, l'immobilier ou la publicité, précise une lettre interne citée par ANP. "L'impact du coronavirus est très important et ne peut qu'être absorbé par des réductions budgétaires et une baisse du prix du carburant", déclare le directeur financier de KLM, Erik Swelheim, dans ce courrier à la direction. Le personnel a été prié de prendre des jours de congés pour réduire les dépenses, alors que l'épidémie continue d'entraîner des annulations de vol. KLM a fermé ses liaisons vers la Chine jusqu'à fin mars. La maison mère, Air France-KLM, a prévenu que les coûts du coronavirus pourraient s'élever au total à 200 millions d'euros. Lufthansa LHAG.DE a également annoncé mercredi un programme de réduction de coûts, notamment la suspension des nouvelles embauches. (Anthony Deutsch, Bart Meijer, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.