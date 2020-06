Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hausse quotidienne record du nombre de cas dans le monde Reuters • 22/06/2020 à 20:09









(Actualisé avec citations) GENEVE/ZURICH, 22 juin (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état d'une progression record du nombre d'infections dues au nouveau coronavirus à travers le monde dimanche, avec 183.020 nouvelles contaminations en 24 heures. L'augmentation du bilan quotidien est due en partie à la multiplication des tests, précise-t-elle, tout en jugeant la situation inquiétante en Amérique latine, en particulier au Brésil. Le nombre de cas recensés à l'échelle mondiale a dépassé neuf millions lundi, selon le bilan de Reuters. L'épidémie progresse au Brésil et en Inde, et de nouveaux foyers sont apparus aux Etats-Unis et en Chine, notamment. "Les chiffres augmentent certainement parce que l'épidémie se développe en même temps dans un certain nombre de pays (très) peuplés et dans le monde entier", a déclaré Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire, lors d'un point de presse en ligne. "Une partie de cette augmentation peut être attribuée à une augmentation des tests (...) mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un phénomène tests", a-t-il poursuivi. "Le Brésil a dépassé le million de cas et vient d'en signaler 54.000 - un record - au cours de notre dernière période de 24 heures", a-t-il souligné, précisant que l'augmentation pouvait provenir en partie d'une modification de la méthode des signalements. "Ce qui est clair, c'est que l'augmentation n'est pas entièrement expliquée par une augmentation des tests", a-t-il ajouté. Outre le pic de cas observé au Brésil, de fortes augmentations ont eu lieu au Chili, en Argentine, en Colombie, au Panama, en Bolivie et au Guatemala. Après plusieurs semaines de baisse, le nombre de cas augmente de nouveau et dépasse 2,2 millions aux Etats-Unis, le pays au premier rang des contaminations. Douze Etats ont annoncé la semaine dernière une hausse des nouveaux cas. Samedi, plus de 30.000 nouveaux cas ont été enregistrés en une journée, un record depuis le 1er mai, selon les calculs de Reuters. (Stephanie Nebehay, Emma Farge et John Revill avec Alexander Cornell à Dubaï, version française Myriam Rivet et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

