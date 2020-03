Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Onze morts dans un Ehpad de l'Hérault Reuters • 28/03/2020 à 19:50









TOULOUSE, 28 mars (Reuters) - Onze personnes âgées sont décédées du Covid-19 dans l'Ehpad de Maugio dans l'Hérault, a annoncé samedi soir l'agence régionale de santé d'Occitanie. "Parmi les 86 résidents de l'établissement, 11 personnes âgées sont décédées après avoir présenté des résultats Covid-19 positifs. Les autres personnes décédées dans cet Ehpad depuis le début de la phase épidémique n'avaient pas été testées avant leur décès ou avaient révélé un test négatif," a précisé l'ARS. L'Ehpad de Maugio, près de Montpellier, a été confronté à des premiers cas de coronavirus dès le 10 mars. Le 20 mars, l'agence régionale de santé indiquait que parmi les 86 résidents de cet établissement, 47 étaient symptomatiques et annonçait le décès de cinq personnes dont trois cas confirmés Covid-19. Dans la région Occitanie, l'agence régionale de santé a fait état samedi de 1.823 cas testés positifs de coronavirus, de 697 hospitalisations en cours dont 210 réanimations et de 67 décès. Avec 21 décès au total en établissements de santé, hors Ehpad, le département de l'Hérault est le plus touché de la région, suivi de l'Aude (16 décès) et des Pyrénées-Orientales. VOIR AUSSI REPORTAGE-"On livre des cercueils non-stop", le coronavirus frappe de plein fouet un Ehpad parisien (Johanna Decorse, édité par Jean-Stéphane Brosse)

