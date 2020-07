Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Flambées inquiétantes dans le sud de l'Europe et les Balkans-OMS Reuters • 22/07/2020 à 12:04









DUBLIN, 22 juillet (Reuters) - Des flambées épidémiques inquiétantes liées au nouveau coronavirus ont été observées dans le sud de l'Europe et dans la région des Balkans, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "De toute évidence, le continent américain constitue désormais l'épicentre de la pandémie, mais la propagation du virus commence à s'accélérer en Afrique", a déclaré Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire, à la station de radio irlandaise Newstalk. "Par ailleurs, l'épidémie a beau être sous contrôle en Europe occidentale, nous continuons d'observer des tendances inquiétantes dans le sud de l'Europe et dans les Balkans, donc le continent européen n'est pas encore tiré d'affaire. Nous devons faire preuve d'une vigilance accrue", a ajouté Ryan. Le bilan mondial de l'épidémie de Covid-19 liée au nouveau coronavirus SARS-CoV-2 s'élève à plus de 616.000 morts et 15 millions de cas de contamination. (Padraic Halpin; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

