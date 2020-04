Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Deux premiers décès signalés au Yémen Reuters • 30/04/2020 à 03:09









LE CAIRE, 30 avril (Reuters) - Le Yémen a enregistré ses deux premiers décès provoqués par le nouveau coronavirus, a déclaré mercredi soir le ministre de la Santé à la télévision publique. Plus tôt dans la journée, les autorités avaient indiqué avoir confirmé cinq cas de contamination à Aden, venus s'ajouter à la seule infection signalée jusqu'à présent dans le pays. Les Nations unies ont dit craindre que l'épidémie se propage au Yémen sans qu'elle ne soit décelée, alors que le pays manque d'infrastructures médicales et que plusieurs millions de personnes sont menacées de famine. (Samar Hassan; version française Jean Terzian)

