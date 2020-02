Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Décès d'un quatrième passager du Diamond Princess - NHK Reuters • 25/02/2020 à 03:43









TOKYO, 25 février (Reuters) - Un quatrième passager du navire de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama, est décédé après avoir contracté le coronavirus, a rapporté mardi la télévision publique japonaise NHK, précisant que la victime était octogénaire. Les autorités à Tokyo ont fait face à de vives critiques pour leur gestion de la situation à bord du bateau, dont plusieurs centaines de passagers ont contracté le virus. Des centaines de passagers du Diamond Princess, navire du croisiériste américain Carnival Corp CCL.N , ont pu débarquer graduellement la semaine dernière. Le bateau a été placé en quarantaine à son arrivée à Yokohama, le 3 février, après la confirmation de la contamination d'un passager débarqué à Hong Kong. Il transportait initialement quelque 3.700 passagers et membres d'équipage. (Elaine Lies; version française Jean Terzian)

Valeurs associées CARNIVAL NYSE -9.40%