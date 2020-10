Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Débordée, la Pologne installe un hôpital temporaire à Varsovie Reuters • 19/10/2020 à 10:18









VARSOVIE, 19 octobre (Reuters) - La Pologne, où le système de santé est débordé par une nouvelle vague d'épidémie de coronavirus, va ouvrir un hôpital de campagne dans le stade de Varsovie, a annoncé lundi le gouvernement. Le pays a enchaîné les records de nouvelles contaminations et de décès ces dernières semaines et les médecins manquent de personnel, de lits et d'équipement pour faire face à l'afflux de patients atteints du Covid-19. "Samedi, le Premier ministre a ordonné la mise en place d'un premier hôpital temporaire, qui sera installé dans le stade national", a déclaré le secrétaire général du gouvernement, Michal Dworczyk, sur Radio Zet. Cinq cents lits pour des patients Covid seront installés dans un premier temps et la capacité pourra être portée à 1.000 lits, a-t-il précisé. D'autres régions du pays travaillent à l'ouverture d'installations similaires. Le gouvernement de Varsovie a exhorté la semaine dernière les Polonais à rester chez eux, ordonné la fermeture des salles de sport et des piscines, limité les horaires d'ouverture des restaurants et encouragé l'enseignement à distance. La Pologne a fait état samedi de 9.622 nouvelles contaminations par le coronavirus en 24 heures. Le bilan dans le pays s'établit à 3.524 morts pour 167.230 cas confirmés. (Agnieszka Barteczko et Pawel Florkiewicz; version française Jean-Stéphane Brosse)

