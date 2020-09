Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Avec 13.215 cas supplémentaires, un nouveau record quotidien établi en France Reuters • 18/09/2020 à 19:10









PARIS, 18 septembre (Reuters) - La France a enregistré vendredi un nouveau record quotidien de cas de contamination par le coronavirus, avec 13.215 nouveaux cas diagnostiqués en 24 heures, soit 428.696 cas depuis le début de l'épidémie, montrent les chiffres https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde publiés par Santé Publique France. Le précédent record, établi la veille, marquait une progression de 10.593 cas en 24 heures. Le nombre de nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours s'élève par ailleurs à 3.626 contre 3.223 jeudi et 2.976 mercredi, et le nombre d'admissions en réanimation à 571 contre 535 la veille et 508 mercredi. La France a enregistré 123 nouveaux décès en 24 heures, ce qui porte le total de décès à 31.249 depuis le début de l'épidémie en mars dernier. Santé Publique France précise que cette hausse marquée de la mortalité en 24 heures s'explique en partie par un rattrapage de données qui concerne 76 décès jusque-là non intégrés aux bilans. Sans ce rattrapage, le nombre de nouveaux décès en 24 heures (47) est conforme aux données des trois jours précédents. (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

