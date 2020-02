Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Airbus dit que son usine d'assemblage de Tianjin est fermée Reuters • 05/02/2020 à 08:46









5 février (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mercredi au sujet de l'épidémie de coronavirus en Chine que: * SON USINE D'ASSEMBLAGE DE TIANJIN EST FERMÉE * AIRBUS RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS CHINOISES POUR QUE LES EMPLOYÉS N'AIENT PAS À VENIR SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL, Y COMPRIS À TIANJIN * AIRBUS SURVEILLE LES CONSÉQUENCES POTENTIELLES DE L'ÉPIDÉMIE SUR SA PRODUCTION ET SES LIVRAISONS Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.38%