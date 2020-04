Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Airbus aura recours au chômage partiel-Syndicat Reuters • 17/04/2020 à 16:24









PARIS, 17 avril (Reuters) - Airbus AIR.PA aura recours au chômage partiel du 20 avril au 17 mai dans la division avions sur les sites de Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire, annonce la CFTC dans un communiqué. "Lors d'un CSE-Central extraordinaire à 9h15 ce matin, nous avons été informés du recours à l'activité partielle pour la période du 20 avril au 17 mai 2020 sur le périmètre Airbus avions en France", écrit le syndicat. (Johana Decorse, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +6.77%