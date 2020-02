Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Adidas ferme un nombre "considérable" de magasins en Chine Reuters • 05/02/2020 à 12:38









CORONAVIRUS: ADIDAS FERME UN NOMBRE "CONSIDÉRABLE" DE MAGASINS EN CHINE BERLIN (Reuters) - Adidas a décidé de fermer un nombre "considérable" de magasins en Chine, où une épidémie de coronavirus a fait près de 500 morts et contaminé quasiment 25.000 personnes, a déclaré mercredi une porte-parole de l'équipementier sportif allemand. "Nous sommes en mesure de confirmer que nous connaissons actuellement un impact négatif sur notre activité en Chine. Cependant, il est prématuré d'estimer l'ampleur de cet impact pour le moment", a dit cette porte-parole. (Riham Alkousaa; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ADIDAS XETRA -0.39%