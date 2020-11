Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-551 décès et 20.155 cas en 24 heures en France Reuters • 09/11/2020 à 18:58









9 novembre (Reuters) - Le directeur général de la santé a fait état lundi de 551 décès supplémentaires en 24 heures dans les hôpitaux français et de 20.155 nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus. Le nombre de patients hospitalisés s'élève à 31.125, dont 4.690 se trouvent en réanimation, a précisé Jérôme Salomon, selon lequel le pic de l'épidémie "est encore devant nous" même si des "signes d'espoir" apparaissent dans les métropoles concernées par le couvre-feu instauré avant le reconfinement. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

