Coronavirus-26.771 nouveaux cas de contamination en 24 heures en France

(.) PARIS, 26 octobre (Reuters) - La France a enregistré 26.771 nouveaux cas de contamination au coronavirus, soit deux fois plus que lundi dernier, et 257 nouveaux décès dus au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, montrent les données fournies lundi par les autorités sanitaires. Le bilan de l'épidémie s'établit désormais à 35.018 morts (23.892 dans les hôpitaux, 11.126 dans les Ehpad) pour 1.165.278 cas confirmés, le cap du million ayant été franchi vendredi. Le nombre de patients traités en réanimation pour une infection Covid-19 s'élève à 2.770, contre 2.584 dimanche (+186). Au total, 17.784 patients sont hospitalisés, contre 16.477 la veille (+1.307). Le pic d'hospitalisations, à 32.292 patients, avait été atteint le 14 avril dernier. Le nombre de nouvelles admissions quotidiennes s'élève à 1.307, le bilan le plus élevé depuis le 2 avril (1.607 nouveaux patients). A 26.771, le nombre de nouvelles infections est deux fois plus faible que celui de dimanche (52.010), mais le bilan tend à être beaucoup moins élevé le lundi en raison d'un décalage dans la remontée des données du week-end. Depuis vendredi soir à minuit, 54 départements, ainsi que la Polynésie française, soit 46 millions de Français, sont désormais concernés par des mesures de couvre-feu destinées à contenir la deuxième vague de l'épidémie. Les autorités françaises étudient des scénarios visant à durcir les restrictions destinées à freiner la flambée épidémique liée au nouveau coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de sources proches des réflexions en cours, alors qu'Emmanuel Macron va réunir deux conseils de défense sur le sujet. (Geert de Clercq, Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)

