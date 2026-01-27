 Aller au contenu principal
Corning bondit après l'annonce d'un accord sur les câbles à fibre optique avec Meta
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N augmentent de 6,2 % à 100,80 $ avant le marché ** Meta Platforms META.O signe un accord pour payer 6 milliards de dollars à GLW pour des câbles à fibre optique destinés à ses centres de données, rapporte CNBC

** Corning et Meta n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** En 2025, GLW a gagné 84,3 % et Meta 12,7 %

