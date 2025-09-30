CoreWeave signe un accord de 14 milliards de dollars avec Meta pour l'infrastructure d'IA

(Ajout d'un contexte tout au long de l'article)

CoreWeave CRWV.O a déclaré avoir signé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour fournir de la puissance de calcul. Il s'agit du dernier accord de plusieurs milliards de dollars en date, alors que les entreprises renforcent leur infrastructure pour répondre à la demande d'applications d'intelligence artificielle.

Les actions de CoreWeave ont bondi de 10 % dans les échanges avant bourse à la suite de cette nouvelle mardi.

Ces derniers mois, on a assisté à une vague de transactions d'une valeur d'un milliard de dollars, de nombreuses entreprises de technologie de l'intelligence artificielle réalisant des investissements et concluant des accords de fourniture entre elles, ce qui soulève des questions sur le financement "circulaire" et des inquiétudes quant à la poursuite des flux de capitaux.

La montée en flèche des valorisations de ces entreprises a également suscité des inquiétudes chez les investisseurs, qui se demandent si le boom des actions de l'IA n'est pas une bulle.

Meta a été l'un des plus grands promoteurs de l'IA, investissant des dizaines de milliards dans des centres de données à travers les États-Unis et payant des salaires d'athlètes pour embaucher les meilleurs ingénieurs en logiciel d'IA alors que la concurrence s'intensifie. L'entreprise de médias sociaux n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dans le cadre de l'accord, CoreWeave fournira à la société mère de Facebook un accès aux derniers systèmes GB300 de Nvidia

NVDA.O , selon un rapport de Bloomberg, citant un entretien avec le directeur général de l'opérateur de centre de données, Michael Intrator.

Ce nouvel accord intervient une semaine après que CoreWeave a signé un troisième accord d'expansion du cloud de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI pour aider le fabricant de ChatGPT à répondre à ses besoins en matière de calcul. Les dirigeants de CoreWeave avaient alors constaté une forte demande de la part des clients.

CoreWeave exploite des centres de données d'IA aux États-Unis et en Europe, offrant un accès aux unités de traitement graphique de Nvidia, qui sont très recherchées pour l'entraînement et l'exécution de grands modèles d'IA.