CoreWeave signe un accord de 14 milliards de dollars avec Meta pour l'infrastructure d'IA

CoreWeave CRWV.O a déclaré avoir signé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour fournir de la puissance de calcul. Il s'agit du dernier accord de plusieurs milliards de dollars en date, alors que les entreprises renforcent leurs infrastructures pour répondre à la demande d'applications d'intelligence artificielle.

Les actions de CoreWeave ont bondi de 12 % à la suite de cette nouvelle mardi.

Dans le cadre de cet accord, Meta s'est engagé à payer environ 14,2 milliards de dollars jusqu'au 14 décembre 2031, avec une option d'extension jusqu'en 2032 pour une capacité informatique en nuage supplémentaire, a déclaré CoreWeave dans un document d'archives.

Les développeurs de technologies d'IA s'empressent de signer des contrats de plusieurs milliards de dollars pour s'assurer une infrastructure rapide, ce qui fait grimper les valorisations de ces fournisseurs de services d'arrière-plan tels que CoreWeave, qui est maintenant évalué à 60 milliards de dollars.

Ce boom a également soulevé des questions sur le financement "circulaire", car de nombreuses entreprises de technologie de l'IA investissent et signent des contrats d'approvisionnement les unes avec les autres. Cette situation a également suscité des inquiétudes quant à l'existence d'une bulle dans l'augmentation de la valeur des entreprises.

L'accord avec Meta permettrait également à CoreWeave de remplir la capacité des centres de données au-delà de son plus gros client, Microsoft MSFT.O .

Meta a été l'un des plus grands promoteurs de l'IA, investissant des dizaines de milliards dans des centres de données à travers les États-Unis et payant des salaires d'athlètes pour embaucher les meilleurs ingénieurs en logiciels d'IA alors que la concurrence s'intensifie. L'entreprise de médias sociaux n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dans le cadre de l'accord, CoreWeave fournira à la société mère de Facebook un accès aux derniers systèmes GB300 de Nvidia

NVDA.O , selon un rapport de Bloomberg, citant un entretien avec le directeur général de l'opérateur de centre de données, Michael Intrator.

Ce nouvel accord intervient une semaine après que CoreWeave a signé un troisième accord d'expansion du cloud de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI pour aider le fabricant de ChatGPT à répondre à ses besoins en matière de calcul. Les dirigeants de CoreWeave avaient alors constaté une forte demande de la part des clients.

CoreWeave exploite des centres de données d'IA aux États-Unis et en Europe, offrant un accès aux unités de traitement graphique de Nvidia, qui sont très recherchées pour l'entraînement et l'exécution de grands modèles d'IA.