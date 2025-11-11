CoreWeave signale un impact du retard d'un centre de données, ses actions chutent

Le chiffre d'affaires de CoreWeave au troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 1,36 milliard de dollars

L'action a doublé depuis l'introduction en bourse, valorisant désormais l'entreprise à plus de 50 milliards de dollars

La perte par action est ramenée à 22 cents, contre 1,82 $ un an plus tôt

CoreWeave signale l'impact du retard du centre de données d'un tiers

CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lundi, pénalisé par un retard chez un partenaire de centre de données tiers, ce qui a terni un trimestre solide en septembre, stimulé par une demande en plein essor de services cloud d'IA.

Ses actions ont chuté de plus de 6% dans les échanges prolongés, après que le directeur financier Nitin Agrawal a prévu un chiffre d'affaires 2025 compris entre 5,05 milliards et 5,15 milliards de dollars.

Ce chiffre est inférieur à la projection précédente de CoreWeave de 5,15 à 5,35 milliards de dollars, et à l'estimation des analystes de 5,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le client concerné par le retard a toutefois accepté de repousser la date d'expiration du contrat, ce qui a permis de préserver la valeur totale de l'accord, a indiqué la société sans divulguer son nom.

CoreWeave a consolidé sa position de partenaire d'infrastructure clé pour les plus grands noms de la technologie, en concluant une série d'accords de plusieurs milliards de dollars, dont un contrat de 14 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O et un nouveau contrat de 6,5 milliards de dollars avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, qui soulignent l'appétit vorace pour les unités de traitement graphique alimentées par l'intelligence artificielle.

Son chiffre d'affaires au troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 1,36 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,29 milliard de dollars.

Faisant écho aux tendances plus générales de l'industrie du cloud , Agrawal a déclaré que les dépenses d'investissement de l'année prochaine feraient plus que doubler par rapport à 2025, année pour laquelle il s'attend à dépenser entre 12 et 14 milliards de dollars.

Autrefois mineur d'Ethereum à grande échelle, CoreWeave s'est réinventé en transformant sa puissante infrastructure GPU de plates-formes de minage de cryptomonnaies en l'épine dorsale d'une plateforme cloud à croissance rapide alimentant la révolution de l'IA d'aujourd'hui.

Ses plans d'expansion agressifs ont toutefois rencontré un obstacle à la fin du mois d'octobre lorsque la société de minage de cryptomonnaies Core Scientific CORZ.O a mis fin à un accord de fusion en actions de 9 milliards de dollars .

L'action CoreWeave a plus que doublé depuis son introduction en bourse au début de l'année à 40 dollars l'unité, ce qui valorise la société à plus de 50 milliards de dollars.

Sa marge d'exploitation ajustée est tombée à 16 % au troisième trimestre, contre 21 % un an plus tôt.

Les marges de l'entreprise pourraient être mises sous pression par la hausse des prix des puces d'intelligence artificielle, la concurrence croissante pour la puissance de calcul et les coûts élevés de l'expansion de son infrastructure en nuage.