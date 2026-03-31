CoreWeave obtient un prêt de 8,5 milliards de dollars pour développer son infrastructure d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O a obtenu un financement de 8,5 milliards de dollars par le biais d'un prêt à terme à tirage différé afin d'étendre sa plateforme en nuage d'intelligence artificielle, alors que la demande de puissance informatique continue d'augmenter.

Cela porte à environ 28 milliards de dollars le total des engagements de financement par actions et par emprunt obtenus par CoreWeave au cours des 12 derniers mois. Voici quelques détails tirés de la déclaration de l'entreprise mardi:

* CoreWeave pourra initialement emprunter environ 7,5 milliards de dollars, avec une option pour augmenter ce montant à 8,5 milliards de dollars lorsque les actifs des centres de données atteindront des niveaux d'exploitation stables.

* Le prêt arrivera à échéance en mars 2032.

* La facilité a été co-structurée et gérée par Morgan Stanley et MUFG, Goldman Sachs et JPMorgan agissant en tant qu'arrangeurs principaux coordinateurs de la transaction.

* Blackstone Credit & Insurance a été le chef de file de l'opération, qui a bénéficié de la participation d'un groupe d'institutions financières internationales, de gestionnaires d'actifs et d'investisseurs dans le domaine de l'assurance.