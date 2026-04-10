CoreWeave en hausse : son offre d'obligations convertibles portée à 3,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de CoreWeave CRWV.O ont augmenté de 4,1 % à 95,78 $ avant la cloche après avoir obtenu plus de capital que prévu ** CRWV annonce le prix d'un placement privé de 3,5 milliards de dollars d'obligations convertibles à 1,75 % (OC) à échéance octobre 2032

** Le montant de l'offre a été porté de 3 milliards de dollars; le prix de conversion initial de 119,60 dollars représente une prime de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action, qui était de 92 dollars ** Les actions de CRWV ont augmenté de 3,5 % jeudi après que la société a élargi son partenariat avec Meta Platforms META.O dans le cadre d'un accord de 21 milliards de dollars pour fournir à la société mère de Facebook une capacité informatique supplémentaire ** Début vendredi, CRWV a dévoilé un accord pluriannuel visant à soutenir le développement et le déploiement de la famille de modèles d'IA Claude d'Anthropic

** CRWV a l'intention d'utiliser 430,5 millions de dollars du produit net de l'offre des OC pour financer des transactions d'appel plafonné, et le reste pour les besoins généraux de l'entreprise

** Les recommandations des 35 analystes couvrant l'action CRWV sont les suivantes: 7 "achat fort", 14 "achat", 12 "maintien", 1 "vente" et 1 "vente forte"; PT médian de 120 $ - données LSEG