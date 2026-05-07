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CoreWeave dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoreWeave Inc CRWV.O a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son chiffre d'affaires trimestriel, le fournisseur spécialisé dans le cloud ayant su tirer parti de la forte demande pour ses services de calcul haute performance utilisés pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle. La société a annoncé un chiffre d'affaires total de 2,08 milliards de dollars pour le premier trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,97 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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