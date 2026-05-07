CoreWeave dépasse les prévisions de chiffre d'affaires alors que l'essor de l'IA stimule la demande de services cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions et de détails)

CoreWeave Inc CRWV.O a dépassé jeudi les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires trimestriel, le fournisseur spécialisé dans le cloud ayant su tirer parti de la forte demande pour ses services de calcul haute performance utilisés pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle.

L'action de la société a progressé de 3 % en séance prolongée.

La demande pour les services des "neoclouds", tels que CoreWeave et son concurrent Nebius NBIS.O , a explosé alors que les entreprises se ruent pour s'assurer la capacité de calcul nécessaire au développement et à l'exécution de modèles d'IA.

L'atout principal de CoreWeave réside dans son infrastructure spécialisée et sa relation étroite avec Nvidia

NVDA.O , leader du secteur des puces d'IA, qui lui garantit un accès précoce et à grande échelle au matériel d'IA le plus recherché. La société a annoncé un chiffre d'affaires total de 2,08 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,97 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.