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CoreWeave bondit après l'annonce d'un accord avec Anthropic dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de CoreWeave, société d'infrastructure en nuage, ont augmenté de 4,8 % à 96,31 $ avant le marché après l'annonce d'un accord avec Anthropic dans le domaine de l'IA ** CRWV déclare avoir conclu un accord pluriannuel pour soutenir le développement et le déploiement de la famille de modèles d'IA Claude d'Anthropic

** L'accord permettra de mettre en ligne les calculs plus tard cette année, selon CRWV

** Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées ** Les actions de CRWV ont augmenté de 3,5 % jeudi après un nouvel accord de 21 milliards de dollars pour fournir à Meta Platforms META.O , société mère de Facebook, une capacité de calcul supplémentaire

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de CRWV ont augmenté de 28,5 % depuis le début de l'année, surpassant largement la baisse de 1,8 % du Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

COREWEAVE
92,0000 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
628,3900 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
22 822,42 Pts Index Ex 0,00%
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