CoreWeave annonce une offre de dette convertible de 2 milliards de dollars ; les actions chutent

8 décembre - ** Les actions de CoreWeave, fournisseur d'infrastructure d'IA en nuage , chutent de 5,5 % à 83,40 $ en pré-marché

** CRWV annonce un projet d'offre privée de billets convertibles de premier rang d'une valeur de 2 milliards de dollars, échéant en 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer le coût des transactions d'achat plafonné et les besoins généraux de l'entreprise

** Les transactions d'achat plafonné sont des contrats financiers qui aident à limiter la dilution des actions si la dette est convertie en capitaux propres

** 16 des 32 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur estimation médiane est de 125,75 dollars

** L'action CRWV est en hausse de près de 3 % depuis le début de l'année