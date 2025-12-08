 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 105,56
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CoreWeave annonce une offre de dette convertible de 2 milliards de dollars ; les actions chutent
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de CoreWeave, fournisseur d'infrastructure d'IA en nuage , chutent de 5,5 % à 83,40 $ en pré-marché

** CRWV annonce un projet d'offre privée de billets convertibles de premier rang d'une valeur de 2 milliards de dollars, échéant en 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer le coût des transactions d'achat plafonné et les besoins généraux de l'entreprise

** Les transactions d'achat plafonné sont des contrats financiers qui aident à limiter la dilution des actions si la dette est convertie en capitaux propres

** 16 des 32 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur estimation médiane est de 125,75 dollars

** L'action CRWV est en hausse de près de 3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COREWEAVE
88,3000 USD NASDAQ +2,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank