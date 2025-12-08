CoreWeave annonce une offre de dette convertible de 2 milliards de dollars ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 décembre - ** Les actions de CoreWeave, fournisseur d'infrastructure d'IA en nuage , chutent de 5,5 % à 83,40 $ en pré-marché
** CRWV annonce un projet d'offre privée de billets convertibles de premier rang d'une valeur de 2 milliards de dollars, échéant en 2031
** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer le coût des transactions d'achat plafonné et les besoins généraux de l'entreprise
** Les transactions d'achat plafonné sont des contrats financiers qui aident à limiter la dilution des actions si la dette est convertie en capitaux propres
** 16 des 32 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur estimation médiane est de 125,75 dollars
** L'action CRWV est en hausse de près de 3 % depuis le début de l'année
