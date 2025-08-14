CoreWeave accentue son déclin à l'approche de l'expiration de la période de blocage de l'introduction en bourse

14 août - ** Les actions de CoreWeave CRWV.O ont encore chuté de 13 % à 102,22 $ jeudi, la période de blocage de l'introduction en bourse devant prendre fin après la cloche ** Les investisseurs de la première heure et les initiés de la société pourront vendre leurs actions pour la première fois depuis l'introduction en bourse de la société d'informatique en nuage, à partir du vendredi 15 août. Environ 84 % des actions de classe A de CRWV en circulation, soit environ 300 millions d'actions, seront éligibles à la vente, selon le prospectus d'offre ** Mercredi, les actions de CRWV ont perdu ~21 % après que la société NVDA.O , soutenue par Nvidia, ait affiché une perte plus importante que prévu, soulevant des doutes quant à sa capacité à maîtriser ses coûts dans un contexte de forte demande en matière d'intelligence artificielle

** Parfois, une action peut être volatile et faire l'objet de pressions à l'approche de l'expiration de la période de blocage, notamment en raison du nombre limité d'actions détenues par le public

** Même avec la dernière baisse, les actions de CRWV sont bien au-dessus de leur prix d'introduction en bourse de 40 $. Les actions ont atteint un pic intrajournalier de 187 $ le 20 juin

** Sur les 24 analystes couvrant CRWV, la répartition des recommandations est de 5 "achat fort" ou "achat", 16 "maintien" et 3 "vente", selon les données de LSEG

** Le PT médian de 120 $ est en hausse par rapport aux 72,22 $ d'il y a un mois