CoreCard Corp devrait afficher un bénéfice de 27 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CoreCard Corp CCRD.N CCRD.K devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Norcross en Géorgie devrait déclarer une augmentation de 19,2% de ses revenus à 16,45 millions de dollars contre 13,8 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.Les prévisions de la société le 8 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient pour des revenus entre 16,20 millions de dollars et 16,90 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour CoreCard Corp est de 27 cents par action. Les prévisions de BPA de la société le 8 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient comprises entre 0,23 $ et 0,28 $

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour CoreCard Corp est de 21,00 $, soit environ 28,6 % de moins que son dernier cours de clôture de 27,00 $

