Corebridge devance l'ajout de S&P MidCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de Corebridge Financial CRBG.N ont augmenté de 3,8 % en avant-marché pour atteindre 32,73 $, la société d'assurance-vie et de services de retraite étant prête à rejoindre l'indice S&P MidCap 400 .IDX cette semaine

** CRBG remplacera () le propriétaire de services publics Allete ALE.N dans l'IDX à partir du mercredi 17 décembre, a annoncé S&P Dow Jones Indices en fin de journée vendredi

** ALE est en cours d'acquisition () par l'unité BLK.N de BlackRock, Global Infrastructure Partners et C

anada Pension Plan Investment Board dans le cadre d'une transaction de 6,2 milliards de dollars

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter 33 millions d'actions CRBG, ce qui implique 6,5 jours de demande d'achat

** Le marché des actions de CRBG a ~520,5 mln d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de $16,4 bln jusqu'à vendredi

** American International Group AIG.N a réduit le mois dernier sa participation () dans CRBG à ~50 millions d'actions dans le cadre d'une offre secondaire, quelques jours après que CRBG ait affiché un bénéfice net de 144 millions de dollars au troisième trimestre, inversant ainsi la perte de l'année précédente

** 10 des 15 analystes considèrent l'action CRBG comme "strong buy" ou "buy", 5 la considèrent comme "hold" et le PT médian est de $39, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la clôture du vendredi, l'action a augmenté de ~5% en 2025