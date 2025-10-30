Core Scientific met fin à l'accord de fusion de 9 milliards de dollars avec CoreWeave

La société de minage de cryptomonnaies Core Scientific CORZ.O a mis fin jeudi à son accord de fusion avec CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia.