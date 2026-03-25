Corcept augmente après l'approbation par la FDA d'un médicament contre le cancer de l'ovaire

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25 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Corcept Therapeutics CORT.O augmentent de 27,4 % à 43,09 $

** L'action devrait connaître sa plus forte hausse quotidienne en près d'un an, si les gains se maintiennent ** La Food and Drug Administration américaine approuve le médicament de la société , le relacorilant, commercialisé sous le nom de Lifyorli, pour une forme agressive de cancer de l'ovaire

** L'agence indique que le médicament doit être utilisé en association avec un médicament chimiothérapeutique, le nab-paclitaxel, pour le traitement du cancer épithélial de l'ovaire résistant au platine, un type de cancer qui réapparaît ou continue à se développer dans les six mois suivant un traitement chimiothérapeutique à base de platine

** L'approbation de la FDA s'appuie sur un essai mené auprès de 381 patients, au cours duquel les participants traités par l'association thérapeutique ont vécu en moyenne 16 mois, contre 11,9 mois pour la chimiothérapie seule

** Lifyorli bloque les signaux liés au cortisol, ce qui peut contribuer à rendre les tumeurs plus réactives à la chimiothérapie

** Le CORT a chuté de plus de 30 % en 2025