COP 15 : quelle nouvelle donne ? Episode 3 - Une longueur d’avance en France et en Europe

Bonne nouvelle : la France et l'Europe, à l'image de leur surreprésentation dans les événements de la COP15 de Montréal, sont en avance sur le front unifié de la préservation de biosphère et du vivant ! En creux, il était frappant de voir la quasi-absence des acteurs américains dans les couloirs de la COP15, malgré la proximité géographique des Etats-Unis.

En France, nous avons donc l'article 29 LEC (Loi Energie Climat votée en 2019), dont la première année de reporting fut 2021 pour publication au 30 juin 2022. Le législateur y demande une transparence presqu'équivalente (impacts, risques, stratégie et cible 2030) en termes de climat et de biodiversité : le retard paradoxal de la biodiversité sur le climat, illustré dans l'épisode 2 de cette chronique, s'amenuise et dans la loi française pour la finance, ce retard est théoriquement rattrapé !

Au niveau de l'Union Européenne, l'approche du Plan d'Action pour la Finance Durable de 2018 vise 6 objectifs environnementaux intégrant climat, ressources et biodiversité. La Directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui en découle, remplace depuis le 3 janvier 2023 la directive sur le reporting extra-financier des entreprises, augmentant le devoir de transparence des entreprises en matière de durabilité environnementale et sociale. L'Accord de Kunming-Montréal, avec sa cible 15 visant les institutions financières et les grandes entreprises transnationales (cf. épisode 1 de cette chronique), apporte ainsi un soutien et un cadre mondial à ces deux initiatives pionnières !

Une opportunité pour Sycomore AM et pour nos clients

Chez Sycomore AM, nous avons abordé les sujets environnementaux de manière holistique depuis 2015. Biodiversité, climat, ressources : même combat, celui de la soutenabilité environnementale ! C'est également l'approche adoptée par la NEC, Net Environmental Contribution. Cela nous a permis d'en faire notre boussole opérationnelle dans la transition écologique depuis 2018 et notre cible quantifiée à horizon 2030 en tant que société de gestion, élément central de notre mission et de notre stratégie d'alignement biodiversité, intégrant le climat, publiée dans notre rapport article 29 de 2022. Début 2023, nous avons mis à jour notre Stratégie Capital Naturel après examen par le Comité de Mission et vous y trouverez les informations relatives à notre gouvernance, notre stratégie, notre gestion des risques, nos indicateurs et nos objectifs, en matière d'environnement.

