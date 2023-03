information fournie par Sycomore AM • 22/03/2023 à 16:29

COP 15 : quelle nouvelle donne ? Episode 1 – Une avance symbolique historique inespérée

Un mois(1) après la signature de l'Accord mondial de Kunming-Montréal(2) à la COP 15 Biodiversité le 19 décembre 2022, quelle lecture pouvons-nous faire de cet événement méconnu ?

Depuis 2 ans, la gouvernance mondiale était orpheline d'un cadre mondial sur la biodiversité. En effet, le « Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 » pour la planète, adopté par les Parties à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) de Nagoya en octobre 2010, connu sous le nom des objectifs d'Aichi, était périmé. Le bilan du précédent cadre mondial des Nations Unies pour la diversité biologique 2011-2020 de la COP 10 (Biodiversité) avait d'ailleurs été un fiasco, aucun de ses 20 objectifs n'ayant été atteint(3). Depuis 2018, les Etats et les diplomates travaillaient donc au prochain cadre.

Le Covid-19 a retardé de deux ans la COP 15 sous présidence chinoise, et l'a étalée en une première partie à Kunming dans la province chinoise du Yunnan et une deuxième partie à Montréal. Les détricotages perceptibles lors des premiers jours de négociation multilatérale à Montréal laissaient présager une issue décevante. In fine, le collectif multilatéral, sous la houlette de présidence chinoise, a réussi le tour de force de rehausser le niveau d'ambition dans le sprint final pour aboutir à un accord mondial historique.

