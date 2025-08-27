Cooper Companies chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de Cooper Companies COO.O chute de 11,21% à 65,80 dollars après la fermeture des marchés

** La société a déclaré à l'adresse qu'elle s'attendait à un revenu total de 4,07 milliards de dollars à 4,10 milliards de dollars en 2025, par rapport aux prévisions précédentes de 4,11 milliards de dollars à 4,15 milliards de dollars

** Ce chiffre est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 4,08 et 4,12 dollars, contre une fourchette précédente de 4,05 à 4,11 dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 4,07 dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait se situer entre 1,05 et 1,07 milliard de dollars, en dessous des estimations de 1,10 milliard de dollars

** Bénéfice par action de 1,10 $ au troisième trimestre, contre des estimations de 1,07 $

** L'action a baissé de 19% depuis le début de l'année