Conversion d'une partie des prêts Highbridge/Whitebox Information relative au nombre total de droits de vote (dénominateur)

Liège, Belgique, 21 novembre 2022 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (la "Société" ou "Mithra"), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’à la suite des premier et second tirages de la Société dans le cadre de la facilité de prêt conclue avec des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC ("Highbridge") et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC ("Whitebox", et conjointement avec Highbridge, chacun un "Prêteur"), une nouvelle partie des prêts a été apportée en nature par Highbridge contre l'émission d'actions nouvelles.

Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d'une durée de trois ans pour un montant maximum de 100 millions EUR, pouvant être tirés en trois tranches. La première tranche de 50 millions EUR a été tirée à la signature de l'accord. La seconde tranche de 25 millions EUR a été tirée le 31 octobre 2022.