Convatec a réussi à convaincre avec son nouveau plan stratégique
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:30
Le spécialiste des produits et technologies médicales, notamment dédié au soin des plaies, de la stomie, de la continence et de la perfusion a dévoilé Accelerate, qui est une évolution de la précédente stratégie qui a transformé la société. Accelerate est le prochain chapitre, soutenu par "le pipeline d'innovation le plus solide de l'histoire de Convatec" explique la société.
Nouveau plan en quatre piliers
Le groupe veut centrer sa croissance sur le client et renforcer la relation entre ce dernier, les professionnels de santé, les payeurs et les partenaires afin d'accompagner davantage de personnes atteintes de maladies chroniques. Convatec souhaite notamment développer ses ventes et la fidélité client, accroître ses parts de marché dans les zones clés et investir dans les segments à plus forte ajoutée, y compris via l'innovation externe et les acquisitions.
En outre, Convatec mise sur la technologie et l'innovation pour proposer des produits et services répondant aux besoins existants et non satisfaits des patients. L'objectif est déployer des outils digitaux modernes et standardisés pour améliorer la productivité et mettre en oeuvre des applications d'IA dans les domaines clés.
La société table également sur une excellence opérationnelle pour livrer correctement, dès la première fois, dans les délais et budgets. Elle souhaite accélérer les cycles d'innovation, se concentrer sur l'exécution commerciale, la simplification et la productivité, tout en atteignant des objectifs responsables.
Enfin, dernier pilier de la nouvelle stratégie : l'instauration d'un leadership guidé par une mission et orienté performance avec le but de fonctionner comme une seule équipe avec un fort engagement et des compétences de premier plan.
Les objectifs financiers
Convatec estime que sa nouvelle stratégie permettra d'atteindre les objectifs de moyen terme qui ont été récemment relevés : une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires de 6 à 8%, avec une accélération dans chaque segment, une marge opérationnelle ajustée de 24-26%, une croissance annuelle à deux chiffres du bénéfice par action ajusté et enfin, une hausse à deux chiffres également du free cash-flow vers les actionnaires.
Jefferies pas surpris
Pour la banque d'investissement américaine, le groupe a maintenu ses objectifs relevés précédemment comme anticipé. Les analystes estiment que l'objectif de marge de 24-26% devrait être soutenu par l'innovation et l'excellence opérationnelle.
Ils indiquent également que la nouvelle stratégie s'appuie sur la restructuration structurelle opérée sous le plan précédent, qui a fait passer Convatec d'une phase de redressement à un modèle d'exécution reproductible et dérisqué. La focalisation du portefeuille et la discipline commerciale des 5 dernières années ont normalisé la base opérationnelle et renforcé la confiance dans la capacité de livraison.
En guise de conclusion, Jefferies relève qu'à l'instar du secteur medtech, Convatec reste boudé par la plupart des investisseurs et que les dernières informations indiquent même un léger biais négatif lié à la pression sur les marges (coût du pétrole) et à la hausse des dépenses d'investissement. Les analystes sont à acheter sur le titre, avec un objectif de cours de 325 pence, soit un potentiel d'appréciation de 45%.
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