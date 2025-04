Contrats d'alternance : les entreprises devront payer 750 euros par apprenti dès Bac+3

La loi de finances 2025 instaure une nouvelle participation financière de l'employeur aux frais de formation de l'apprenti dès le "niveau 6", soit Bac+3 et au-delà.

La chasse aux économies de l'Etat passera aussi par l'apprentissage. Les entreprises vont devoir verser une contribution de 750 euros au financement du coût pédagogique des contrats en alternance pour les apprentis préparant un diplôme de niveau Bac+3 (licence) ou au-delà, a indiqué mercredi 23 avril le gouvernement, confirmant une information des Echos.

Gains estimés autour des 100 millions pour l'Etat

Une telle contribution était prévue par le budget de l'Etat pour 2025, mais son montant avait été renvoyé à un décret. Elle devrait rapporter entre 93 et 140 millions d'euros, selon Les Echos, un ordre de grandeur confirmé sur TF1 par la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. "Il faut savoir que l'apprentissage a été multiplié par trois dans notre pays depuis 2018", a-t-elle rappelé.

Le développement de l'apprentissage est "un très, très grand succès qui dépasse les capacités financières aujourd'hui de l'Etat", a justifié la porte-parole, ajoutant croire que "c'est une solution qui satisfait les partenaires sociaux".

Le président du Medef Patrick Martin a évoqué mardi un recul "de 20% à 30%" des contrats d'apprentissage depuis le début de l'année, alors que l'aide à l'embauche d'un apprenti est passée depuis le 1er janvier de 6.000 euros à 5.000 euros pour les PME et à 2.000 euros pour les entreprises de 250 salariés et plus. L'économiste Bruno Coquet (OFCE) avait chiffré la dépense nationale pour l’apprentissage en 2023 à 24,9 milliards d’euros, soit 26.000 euros par apprenti en incluant les exonérations sociales et fiscales dont bénéficient ces contrats et les dépenses d'assurance chômage. Le nombre de contrats qui ont débuté en 2024 s'est élevé à 878.900 (contre 851.760 en 2023) dans les secteurs publics et privés, tandis que 1,043 million de contrats étaient en cours au 31 décembre, contre 1,016 million un an plus tôt. Selon Les Echos, 186.135 contrats d'apprentissage Bac+3 ou plus ont été signés dans le privé en 2024.