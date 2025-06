Continental: vers la cession de ContiTech d'ici 2026 information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Continental annonce que la cession de sa division ContiTech est prévue pour 2026, sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance. Cette opération interviendra après la vente du périmètre Original Equipment Solutions (OESL), prévue plus tard en 2025.



L'annonce a été faite lors du Capital Market Day à Francfort, au cours duquel le groupe a également révisé à la baisse ses perspectives de ventes 2025 pour ContiTech, en raison des effets de change, ainsi que ses prévisions de marges pour la division Pneus et le groupe dans son ensemble, en raison des tensions commerciales mondiales.



Continental deviendra ainsi un pure player du pneu, orienté vers la rentabilité, les flux de trésorerie et une activité stable, selon son PDG Nikolai Setzer.



Le groupe prévoit à moyen terme un chiffre d'affaires consolidé compris entre 19,5 et 22 milliards d'euros, avec une marge EBIT ajustée de 12,0 à 14,5 %.





