Continental: présentera son 'Emotional Cockpit' à Las Vegas

(CercleFinance.com) - Continental annonce que son 'Emotional Cockpit' sera présenté au Consumer Electronics Show (CES) 2025 à Las Vegas.



Ce concept intègre plusieurs solutions d'affichage en un tableau de bord innovant, personnalisable et fonctionnel.



Une caractéristique centrale est un écran E Ink Prism de 1,30 mètre de large, offrant des options de personnalisation avec des motifs et couleurs variés.



Cette technologie, développée en collaboration avec E Ink, utilise un affichage ePaper économe en énergie, idéal pour les véhicules électriques.



Continental précise que l'écran, léger et durable, afficher des contenus sans alimentation constante, renforçant l'efficacité énergétique et l'esthétique du véhicule.





