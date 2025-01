Continental: présente sa technologie de projection au CES information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Continental présentera pour la première fois sa solution de projection sur fenêtre lors du CES (Consumer Electronics Show) 2025, du 7 au 10 janvier, à Las Vegas.



Cette technologie permet de projeter des contenus personnalisables sur les vitres arrière latérales des véhicules, visibles de l'extérieur, grâce à un mini-projecteur compact intégré au plafond et des vitres électriquement 'obscurcissables'. Elle peut afficher des informations telles que le niveau de charge ou des logos personnalisés.



L'intégration de l'IA eTravel.companion, développée avec banbutsu, offre des recommandations contextuelles basées sur les habitudes de conduite et les données en temps réel.



Le système, optimisé pour économiser l'espace, pourrait évoluer vers des versions encore plus compactes. Continental exposera également d'autres innovations dans une structure privée au CES.







