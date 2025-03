Continental optimiste pour sa division automobile avant la mise en Bourse

L'Allemand Continental a annoncé mardi viser cette année une amélioration sensible de la marge de sa division de composants automobiles, grâce aux milliers de suppressions d'emplois engagées avant de la placer en Bourse.

( AFP / THOMAS LOHNES )

La marge d'exploitation ajustée de cette division, en difficulté depuis longtemps, devrait s'améliorer pour atteindre entre 2,5 % et 4,0 %, selon un communiqué du groupe de Hanovre.

Avec 100.000 salariés, soit environ la moitié des effectifs du groupe, cette unité sera lancée en bourse d'ici à fin 2025 sous une nouvelle marque, a annoncé en fin d'année dernière le groupe coté au Dax.

En 2024, la marge d'exploitation ajustée a certes progressé sur un an, de 2,0 à 2,3%, mais en restant en deçà des attentes du groupe et des analystes interrogés par Factset.

Le chiffre d'affaires de la division dont le portefeuille comprend des freins, capteurs, écrans et autres systèmes d'assistance embarquée, a reculé de 4,3% à 19,4 milliards d'euros. La prévision pour 2025 s'établit dans une fourchette entre 18 et 20 milliards d'euros.

Le groupe qui produit en outre des pneus et livre des matériaux et solutions industrielles vise cette année un chiffre d’affaires global entre 38 et 41 milliards d'euros, après 39,7 milliards d'euros en 2024, en recul de plus de 4% dans un environnement difficile pour tout le secteur automobile.

A l'instar d'autres fournisseurs du secteur automobile en difficulté, Continental a annoncé des suppressions d'emplois, portant à ce jour sur plus de 10.000 postes dans le monde, après l'annonce de 3.000 postes supplémentaires à la mi-février, en incluant des fermetures de sites.