Continental: le site de Sarreguemines certifié ISCC PLUS information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que son usine de pneumatiques de Sarreguemines (Moselle, France) a obtenu la certification internationale ISCC PLUS, attestant de la traçabilité complète des matières premières renouvelables et recyclées utilisées dans la production.



Cette certification constitue une étape clé dans l'objectif du groupe d'intégrer plus de 40 % de matériaux durables dans ses pneumatiques d'ici 2030.



Le site rejoint ainsi les usines de Lousado (Portugal), Hefei (Chine), Puchov (Slovaquie) et Korbach (Allemagne), déjà certifiées.



La certification repose sur l'application du principe de 'bilan massique', qui permet de suivre et de déclarer précisément la part de matériaux durables au sein de la chaîne de valeur.



'La certification de notre usine de Sarreguemines illustre notre engagement en faveur d'une transparence accrue sur l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement', a commenté Jorge Almeida, responsable Développement durable chez Continental Tires.









