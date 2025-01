Continental: le nouveau pneu EfficientPro 5 est disponible information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - Continental annonce que son nouveau pneu Conti EfficientPro 5, conçu pour les véhicules commerciaux, est désormais disponible.



Doté de la technologie vec2Sil, ce pneu réduit la résistance au roulement, optimise la consommation d'énergie et diminue les émissions de carbone. Il répond aux normes européennes sur l'efficacité énergétique et s'adapte aux véhicules électriques grâce à un indice de charge élevé et une structure renforcée.



Hinnerk Kaiser, responsable du développement produit EMEA, souligne ses performances en matière de sécurité, d'adhérence sur routes mouillées et de durabilité, garantissant un fonctionnement économique et écologique pour les flottes modernes.





