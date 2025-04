Continental: la division ContiTech appelée à être cédée information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé mardi avoir pris la décision de scinder sa division de matériaux industriels ContiTech, tout en précisant qu'il privilégiait actuellement l'hypothèse d'une cession de la branche.



ContiTech - qui emploie quelque 39.000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de 6,4 milliards d'euros - pourrait prendre son indépendance dès 2026, précise le groupe allemand dans un communiqué.



L'entité développe, fabrique et commercialise des matériaux pour des secteurs comme l'automobile, mais aussi pour les mines et l'ingénierie ferroviaire.



Continental précise que cette initiative intervient alors qu'il s'apprête à mettre en Bourse en septembre prochain son activité d'équipements automobiles, qui affiche un effectif de quelque 92.000 personnes et un chiffre d'affaires annuel de 19,4 milliards d'euros.



Aux termes de ces deux opérations, le périmètre de Conti ne se réduirait donc plus qu'à l'actuelle division de pneumatiques, qui représente un C.A. annuel de 13,9 milliards d'euros pour un effectif de 57.000 personnes.



Suite à ces annonces, le titre Continental progressait de 2,7% mardi à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX.





